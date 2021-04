Human: Fall Flat, in arrivo le versioni per PS5 e Xbox Series X|S

Curve Digital e No Brakes Games hanno annunciato che presto verranno pubblicate le versioni per PS5 e Xbox Series X|S di Human: Fall Flat.











L’acclamatissimo puzzle platform basato sulla fisica si aggiornerà con nuovi livelli in arrivo gratuitamente su tutte le piattaforme, tra cui uno ambientato nella foresta. Per quanto riguarda l’upgrade alle versioni next-gen, invece, anche questo verrà reso disponibile senza costi aggiuntivo ai possessori del gioco su PS4 e Xbox One.

Non è stata fissata una data di lancio, ma gli sviluppatori fanno sapere che non bisognerà attendere a lungo.