Focus Home Interactive ha acquisito Streum On Studio

Focus Home Interactive ha annunciato l’acquisizione della maggior parte delle quote azionarie di Streum On Studio, il team francese che ha dato i natali ad E.Y.E: Divine Cybermancy e a Space Hulk: Deathwing, nonché attualmente al lavoro sullo sparatutto in soggettiva Necromunda: Hired Gun.

“Siamo entusiasti di accogliere Streum on Studio nella federazione di talenti che stiamo costruendo attorno a Focus,” ha dichiarato Christophe Nobileau, Presidente di Focus Home Interactive. “Questa acquisizione dimostra ancora una volta il nostro desiderio di creare un gruppo forte e integrato in grado di accogliere al suo interno nuovi talenti e collaborare con i migliori. Streum On, con il quale desideriamo sviluppare un rapporto produttivo sostenibile in termini quantitativi e qualitativi, ha dimostrato di saperci fare nella realizzazione di sparatutto acclamati sia dalla critica che dai giocatori. Siamo convinti che il team, supportato dalla nostra esperienza, possa essere in grado di contribuire attivamente alla crescita dell’intero gruppo.”

“Siamo molto felici di far parte del gruppo di Focus Home Interactive,” ha commentato Pierrick Le Nestour, Presidente di Streum On Studio. “Condividiamo una visione comune e la nostra collaborazione è sempre stata molto proficua. Ambiamo a offrire ai giocatori dei titoli sempre più spettacolari, per questo sappiamo che Focus sarà il partner ideale affinché i nostri giochi siano sempre dei successi commerciali.”

