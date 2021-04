Star Wars: Knights of the Old Republic, Aspyr al lavoro su un remake?

Di un possibile remake di Star Wars: Knights of the Old Republic si è parlato a lungo nell’ultimo periodo, tanto che di recente trapelò l’indiscrezione secondo cui questa riedizione non sarebbe in sviluppo da Electronic Arts e BioWare, bensì presso un altro studio di sviluppo.

Ora il giornalista Jason Schreier ha svelato che il fantomatico remake potrebbe essere in lavorazione negli studi di Aspyr Media, la compagnia specializzata in conversioni per smartphone e tablet recentemente acquisita da Embracer Group. La stessa Aspyr Media in passato si è occupata dei port mobile di entrambi gli Star Wars: Knights of the Old Republic, quindi ha comunque una certa familiarità con la serie.

Non è stato rivelato alcun dettaglio aggiuntivo, ma vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni di stampa non confermate. Pertanto vi invitiamo come al solito a prendere queste informazioni con le dovute cautele.

Condividi con gli amici Inviare