Necromunda: Hired Gun, il nuovo trailer presenta il mondo di gioco

Città particolare, quella di Necromunda. Chiaramente, con "particolare" non intendiamo come può esserlo un resort per le vacanze, ma piuttosto esattamente quello che vi aspettereste da una immensa città alveare popolata da miliardi di persone in un futuro distopico. E sembra proprio che il team di Necromunda: Hired Gun sia più che intenzionato a riprodurre fedelmente il suo caratteristico assortimento di interessanti figuri.











Unica oasi di pace all’interno dell’Underhive, Martyr’s End agirà da hub del gioco, dove potremo potenziare i nostri impianti bionici, scegliere il nostro prossimo contratto e prepararci alle missioni. Già, perché di lavoro per un cacciatore ce n’è sempre, quindi che non pensiate di poter battere la fiacca! Necromunda: Hired gun sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 1° giugno. L’edizione fisica, invece, arriverà presso i rivenditori autorizzati dal 30 giugno.