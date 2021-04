Il team di A Plague Tale: Innocence cerca personale per un nuovo progetto

Nel corso degli ultimi mesi, Asobo Studio si è distinto per l’ottimo lavoro fatto con Microsoft Flight Simulator, ma i suoi talenti non risiedono solo nella simulazione. Lo studio francese è anche noto per essere il nome dietro all’avventura A Plague Tale: Innocence, che portava i giocatori in una Francia medievale sconvolta da una vera e propria piaga biblica. Le voci in merito a un seguito circolano già da un po’ di tempo, ma potrebbero presto essere molto più che semplici indiscrezioni.

Asobo Studio ha infatti pubblicato un’offerta di lavoro per due senior animator, che dovranno lavorare a un progetto non ancora annunciato. Il fatto che Asobo abbia scelto di mettere in bella mostra proprio A Plague Tale, unito alla richiesta di una buona conoscenza dell’anatomia e al fatto che il lavoro avrà a che fare con il motion capture sembra puntare nella direzione di un seguito di quest’ultimo titolo. Ovviamente, potrebbe anche trattarsi di altro; non è detto che Asobo voglia ritornare nella Francia medievale. Ma di sicuro seguiremo con interesse il suo prossimo progetto.