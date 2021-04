Outriders: gli oggetti ripristinati in seguito al bug saranno "god roll"

Nell’ultimo aggiornamento in merito alla questione degli inventari scomparsi in Outriders, People Can Fly aveva dichiarato che le statistiche degli oggetti ripristinati avrebbero potuto non essere le stesse degli oggetti andati perduti. In un recente intervento su Reddit, però, lo studio ha chiarito che cercherà quanto possibile di limitare i danni. Gli oggetti ripristinati saranno infatti cosiddetti “god roll”, cioè avranno statistiche particolarmente alte o che ben sinergizzano con l’oggetto stesso; in soldoni, questo significa che quanto i giocatori troveranno nel loro inventario sarà uguale o migliore rispetto a quanto perso.

People Can Fly non è ancora in grado di fornire una data per questo intervento, che però promette sarà implementato prima possibile. Il motivo dietro a queste tempistiche sta sia nel lavoro necessario a livello di database, sia per la necessaria identificazione dei giocatori coinvolti, che saranno divisi in tre gruppi a seconda delle loro circostanze. Infine, People Can Fly ha anche parlato del cosiddetto Appreciation Package, una serie di doni che arriverà a tutti coloro che hanno giocato a Outriders fra il 31 marzo e il 16 aprile, e a coloro colpiti dal bug dell’inventario. L’Appreciation Package sarà disponibile dopo il ripristino dell’inventario, e garantirà al vostro personaggio di livello più alto:

Un’arma leggendaria del loro livello

Una quantità di titanio dipendente dal livello

L’emote “Frustrazione”. People Can Fly giura che l’ironia è non voluta, ma la trova appropriata alla situazione.

Lo studio ha anche chiarito di essere al lavoro su ulteriori patch che si occupino di bug fixing e delle performance di Outriders. Inoltre, ha promesso che rivelerà prossimamente i suoi piani per il bilanciamento del gioco, il cui ultimo intervento in merito è stato oggetto di numerose critiche.