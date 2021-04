NieR-igami è l'origami ufficiale di NieR Replicant

Se pensavate che dopo la pizza ufficiale di NieR Replicant niente potesse più stupirvi, con tutta probabilità pensavate male. Square Enix ha infatti presentato NieR-igami, l’origami ufficiale del gioco nato dalla collaborazione con l’artista finlandese Juho Könkkölä. Non ci credete? Ammirate e stupitevi, filistei malfidenti che non siete altro:











Il completamento delle due figurine ha richiesto ben 210 ore di preparazione da parte dell’artista, e ciascuna di loro è stata realizzata piegando un unico foglio di carta Wenzhou, senza bisogno di nessun taglio. E voi che pensavate che la vostra insegnante di disegno artistico alle medie fosse troppo esigente!

“Ricreare i personaggi di NieR Replicant ver.1.22474487139 è stato un lungo processo… ma sono molto orgoglioso delle mie ultime due opere d’arte”, ha dichiarato Juho Könkkölä. “Quando il concetto mi è stato presentato per la prima volta, ho avuto immediatamente una visione chiara di come avrei potuto portare in vita Emil e il protagonista attraverso l’arte degli origami. Il protagonista è stato il più difficile da ricreare, a causa delle complesse forme dimensionali, ma penso che i dettagli extra aggiungano davvero tanto al risultato finale. Spero di aver reso giustizia al franchise e che i fan apprezzino il mio lavoro”.

Ricordiamo che la remaster NieR Replicant sarà disponibile a partire dal 23 marzo su PC tramite Steam, PS4 e Xbox One, e che includerà contenuto aggiuntivo non presente nell’originale.