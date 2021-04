Spiritfarer ha venduto più di 500.000 copie, arriva il Lily Update

Lo studio canadese Thunder Lotus ha annunciato che Spiritfarer ha venduto più di 500.000 copie. Un risultato più che soddisfacente per il titolo, pubblicato in autonomia dal piccolo studio, che approfitta del traguardo raggiunto per rilasciare il primo di tre aggiornamenti gratuiti previsti. The Lily Update è già disponibile su tutte le piattaforme, e introduce un nuovo personaggio all’avventura gestionale.











In merito all’aggiornamento, Thunder Lotus ha dichiarato che “il Lily Update è una piccola, ma importante aggiunta a Spiritfarer. Introduce un nuovo personaggio, Lily lo spirito delle farfalle, che guiderà il giocatore attraverso diverse scene che aggiungeranno profondità e ulteriori dettagli alla storia di Stella, la protagonista.” Oltre a questo, la patch include anche miglioramenti al gioco cooperativo locale e aggiustamenti a vari bug.