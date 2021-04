Frostpunk supera quota 3 milioni di copie vendute

A quanto pare, la prospettiva di fare una terribile fine nel gelido nord non è poi così terrificante. Come annunciato da 11 bit studios, Frostpunk ha infatti venduto ben 3 milioni di copie; il continuato successo di vendite del gestionale non è stato dovuto solo all’ottima qualità del prodotto originale, ma anche al continuo supporto a esso offerto. Nel frattempo, lo studio ha infatti rilasciato anche due espansioni, e cioè The Last Autumn e On the Edge.

Proprio a queste due espansioni è legato uno dei modi escogitati da 11 bit studios per festeggiare. È stato infatti annunciato che la colonna sonora dei due DLC, opera di Piotr Musiał, sarà disponibile gratuitamente a tutti coloro che possiedono il Season Pass e arriverà presto sui servizi di streaming. Inoltre, ne sarà pubblicata anche una versione in vinile. Ma non finisce qui: gli autori di Frospunk hanno infatti organizzato una serie di saldi su tutto il loro catalogo (che, ricordiamo, oltre a Frostpunk include giochi come This War of Mine e Children of Morta) con alcuni bundle dal valore particolarmente intrigante. Se è invece è proprio Frostpunk a interessarvi, potete trovarlo scontato del 66%. I saldi dureranno fino al 26 aprile.