The Great Ace Attorney Chronicles sbarcherà in Occidente

Capcom ha annunciato che The Great Ace Attorney Chronicles sta per lasciare i confini giapponesi e arrivare in Occidente. A darne notizia in un videomessaggio ci ha pensato Shu Takumi, storico Director della serie Ace Attorney.











La collection racconta la storia di un antenato di Phoenix Wright, il protagonista dell’iconica serie di avventure giuridiche di Ace Attorney. I giocatori assumono il ruolo di un avvocato difensore per cercare delle prove, discuterle in tribunale e garantire così una giusta sentenza. Con nuove voci inglesi, The Great Ace Attorney Chronicles include The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve, entrambi disponibili in precedenza solo in Giappone. La collection sarà disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch dal 27 luglio prossimo.

Ambientato alla fine del XIX secolo durante il periodo Meiji in Giappone e l’era vittoriana in Inghilterra, The Great Ace Attorney Chronicles segue le avventure di Ryunosuke Naruhodo mentre lavora per scoprire la verità che si cela dietro le testimonianze di alcuni testimoni e per redimere i nomi dei suoi clienti in tribunale. I giocatori sveleranno i misteri nascosti dietro dieci casi emozionanti insieme a un cast bizzarro di personaggi sopra le righe, incluso l’asso detective locale Herlock Sholmes.

The Great Ace Attorney Chronicles presenta anche alcuni contenuti bonus, tra cui otto mini-episodi aggiuntivi e tre costumi alternativi che erano stati precedentemente pubblicati come contenuti DLC in Giappone. La collection permetterà ai giocatori di dare un’occhiata agli artwork, alla musica e alle registrazioni vocali del gioco attraverso l’Art Gallery e all’Auditorium, appena aggiunti.