Giants Software annuncia Farming Simulator 22

Tra le novità di questa iterazione del franchise spicca il ciclo delle stagioni, che aggiungerà la variabile climatica alla simulazione, nonché nuove colture, mappe, macchinari agricoli e marchi. Farming Simulator 22 consentirà a ogni aspirante agricoltore di costruire con la propria fattoria, da soli o in modalità in cooperativa grazie alla modalità multiplayer fino a 8 giocatori su console e fino a 16 giocatori su PC, Mac e Stadia.

Il gioco sarà disponibile nel corso dell’ultimo trimestre del 2021 su PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Ulteriori informazioni verranno svelate prossimamente.