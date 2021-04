Life is Strange: True Colors, l'ultimo trailer ci presenta la protagonista Alex

Square Enix e Deck Nine Games hanno confezionato un nuovo trailer di Life is Strange: True Colors interamente dedicato alla protagonista Alex Chen.











Il filmato è tratto dall’introduzione dell’avventura, prima che la giovane si trasferisca nella cittadina di Haven Springs per vivere assieme al suo fratello maggiore. Il video è un’estratto del colloquio tra Alex e la sua assistente sociale che ci fornisce alcuni dettagli importanti sul passato della ragazza.

Life is Strange: True Colors, lo ricordiamo, verrà pubblicato il 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Segnaliamo, infine, che il gioco non avrà una struttura episodica, bensì verrà reso disponibile interamente al lancio.