Call of Duty Warzone e Modern Warfare supportano il DLSS di Nvidia

Activision ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Warzone e per Modern Warfare per abilitare il supporto alla tecnologia DLSS delle schede grafiche Nvidia più recenti.











Grazie a questo nuovo update appena rilasciato, gli utenti PC in possesso di sche grafiche GeForce RTX potranno abilitare il DLSS in Call of Duty Warzone, nella modalità multiplayer di Modern Warfare e nella modalità cooperativa Spec Ops, sempre di Modern Warfare. Abilitando il DLSS nel menu delle opzioni, sarà possibile aumentare le prestazioni fino al 70% a risoluzione 4K.

Sia Activision che Nvidia ci ricordano che il DLSS è già disponibile anche nelle modalità multiplayer, Zombie e nella campagna per giocatore singolo di Call of Duty: Black Ops Cold War.