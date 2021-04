The Riftbreaker torna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato alle armi

EXOR Studios ha confezionato un nuovo trailer per The Riftbreakers, questa volta dedicato interamente alle armi a disposizione della protagonista.











Il video mette in risalto i tanti strumenti di morte che sarà possibile impiegare nel gioco, tra cui la spada a energia per i combattimenti corpo a corpo, le granate gravitazionali, i mini missili nucleari, l’immancabile lanciafiamme, le mine di prossimità, e molto altro ancora.

Gli sviluppatori hanno poi approfittato dell’occasione per svelare la nuova finesta di lancio del gioco: The Riftbreaker sarà infatti disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo autunno. Il titolo in questione arriverà successivamente anche su PS4 e Xbox One.