Alien: Isolation, Hand of Fate 2 in regalo sull'Epic Games Store

Se il vostro sogno è fare un ameno viaggio fra le stelle che vi porti a scoprire le meraviglie dell’universo, beh, forse è il caso che stiate alla larga da Alien: Isolation. Tutti gli altri, invece, saranno contenti di sapere che l’ottima avventura horror di Creative Assembly e Feral Interactive sarà disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store a partire dalle 17:00 di oggi. Al solito, l’offerta dura una settimana esatta, quindi avete tempo fino al 29 aprile per riscattare il gioco.

E se emozioni al cardiopalma non sono quello che fa per voi, forse Hand of Fate 2 sarà più di vostro gradimento. L’interessante action RPG di Defiant Development combina meccaniche simil-roguelike all’importanza strategica di creare un buon percorso tramite le carte a nostra disposizione. Sperando, ovviamente, che i tiri di dado non ci tradiscano.