Genshin Impact: ecco la character demo di Yanfei

Il roster di Genshin Impact non cessa mai di arricchirsi, e stavolta a unirsi all’ampia selezione di avventurieri è un’avvocatessa. In quel di Teyvat, però, sappiamo bene che professioni di questo genere richiedono set di abilità tutti particolari, che nel caso di Yanfei si traducono in infuocati poteri elementali. Come da tradizione, miHoYo ha anche preparato una character demo che presenta la nuova arrivata.











Yanfei sarà disponibile a partire dal 28 aprile, con la patch 1.5. Ricordiamo che questo sostanzioso aggiornamento introdurrà nuovi eventi e un nuovo boss, e la spadaccina di ghiaccio Eula come personaggio giocabile; potremo inoltre finalmente avere una casetta tutta nostra in quel di Teyvat. E chi ha una PS5 sarà contento di sapere che la patch 1.5 renderà Genshin Impact una vera esperienza next-gen, con risoluzione 4K, texture migliorate e tempi di caricamento più rapide.