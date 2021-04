Samurai Shodown: Hibiki Tabane arriverà a breve, ecco il trailer

Le battaglia all’arma bianca di Samurai Shodown continuano ad arricchirsi di contendenti, e stavolta a dimostrare la sua abilità con la lama è un’ospite illustre. Hibiki Takane arriva infatti direttamente da The Last Blade 2, gioco pubblicato da SNK ben ventitrè anni fa. A giudicare dal trailer, però, sembra che la spadaccina non abbia minimamente perso lo smalto.











Hibiki Tabane sarà disponibile come parte del Season Pass 3 a partire dal 28 aprile. Ricordiamo però che lei non sarà certo l’ultimo ospite crossover a fare un salto in quel di Samurai Shodown. Di recente, infatti, SNK ha reso noto che il quarto personaggio del Season Pass arriverà direttamente da Guilty Gear. Il volto della serie SNK Haohmaru, invece, da buon samurai vagabondo qual è ha gironzolato così tanto da finire nella terza dimensione.