Presto il reveal del nuovo Battlefield, novità in arrivo anche per il mobile

Dopo voci di corridoio e generiche dichiarazioni da parte dei piani alti, sembra che non manchi poi molto a scoprire qualcosa di concreto sul prossimo Battlefield. In un aggiornamento sul blog ufficiale della serie, infatti, Oskar Gabrielson di DICE ha condiviso qualche informazione sul futuro della serie. Veniamo subito al dunque: DICE non ha ancora rivelato dettagli specifici sul prossimo capitolo, ma ha detto che la sua presentazione arriverà “presto”. Gabrielson ha inoltre specificato che questo Battlefield sarà il più grande di sempre, e che ha coinvolto anche l’aiuto di Criterion e di DICE LA. “Ha tutto ciò che adoriamo di Battlefield e lo porta al livello successivo. Scala epica. Guerra totale. Momenti pazzeschi e inaspettati. Distruzioni che mutano le sorti dei combattimenti. Enormi battaglie, con più giocatori e caos mai visto. Tutto grazie alla potenza di PC e console di nuova generazione”, ha anticipato Gabrielson. L’arrivo del prossimo capitolo della serie è previsto per le festività del 2021.

Ma non è tutto qui: sembra infatti che Battlefield si appresti ad arrivare anche su dispositivi mobile. DICE ha infatti collaborato con Industrial Toys per creare un capitolo della serie pensato appositamente per smartphone e tablet. “Si tratta di un gioco a sé stante, sia chiaro. Qualcosa di completamente diverso da quello che stiamo realizzando per console e PC”, ha specificato Oskar Gabrielson, probabilmente volendo anticipare i timori dei fan. Questo titolo, in ogni caso, non vedrà la luce prima del 2022.