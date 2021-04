Biomutant: l'ultimo trailer mostra il mondo di gioco

Salvo catastrofi naturali e artificiali, manca poco più di un mese al lancio di Biomutant, l’intrigante action RPG di Experiment 101. Ovviamente, un open world ha bisogno anche di un mondo di gioco che sia interessante da visitare e, a giudicare dal trailer appena pubblicato da THQ Nordic, sembra proprio che lo studio abbia fatto un buon lavoro.











Non fatevi ingannare dalle note rilassanti e dagli ameni paesaggi, però. In Biomutant ci sarà tanto da menare le mani, e farete meglio a essere pronti a difendervi. Il gioco uscirà il 25 maggio su PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Origin), PS4 e Xbox One. E se pianificate di giocarci su PC e volete assicurarvi di godervi tutto questo ben di dio, ricordatevi di dare un’occhiata ai requisiti hardware.