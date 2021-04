Ys IX: Monstrum Nox arriverà a luglio su PC e Nintendo Switch

Dopo essere arrivate in versione occidentale in febbraio, ma solo su PS4, le avventure di Adol the Red si apprestano ad arrivare anche su PC e Nintendo Switch. NIS America ha infatti rivelato la data di lancio su queste piattaforme di Ys IX: Monstrum Nox, prevista per il 9 luglio (a onor del vero, in America arriva tre giorni prima, ma soprassediamo).











Il buon Adol the Red, veterano della serie, dopo una notte in cella si ritroverà ben presto arruolato fra i Monstrum, casta guerriera dedita alla lotta contro i temibili mostri provenienti dal Grimwald Nox. Se siete curiosi di sapere come se la cava questo JRPG di Nihon Falcom, non mancate di leggere la nostra recensione della versione PS4.