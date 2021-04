Sony punta su un nuovo AAA multiplayer, sviluppato da Firewalk Studios

Il gruppo ProbablyMonsters ha annunciato di aver stretto una partnership con Sony Interactive Entertainment per la creazione di un gioco AAA multiplayer. A sviluppare il titolo sarà Firewalk Studios, uno studio che, stando al comunicato stampa, “include un ampio roster di talentuosi sviluppatori che hanno contribuito a pubblicare titoli di successo e dall’alto impatto culturale, come il franchise di Destiny […] oltre a Call of Duty, Apex Legends, Mass Effect e Halo.”

Anche se il comunicato non fornisce dettagli sul tipo di gioco in cantiere, così come non rivela nulla in merito il comunicato sul PlayStation Blog, gli indizi sembrano puntare decisamente verso uno sparatutto. Che Sony Interactive Entertainment intenda creare il suo concorrente di Destiny? Staremo a vedere.