Apex Legends: ecco il trailer di lancio della Stagione 9

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno rivelato il trailer di lancio della Stagione 9 di Apex Legends, nome ufficiale “Origini“. Come si può intuire da quest’ultimo, e come già anticipato dal trailer animato di Valkyrie, dal punto di vista narrativo questa stagione avrò molto a che fare con il passato di alcuni personaggi dell’universo creato da Respawn. I fan di Titanfall 2, in particolare, riconosceranno un certo volto che appare alla fine del trailer…











Elementi narrativi a parte, sembra proprio che la Stagione 9 (il cui lancio, lo ricordiamo, è previsto per il 4 maggio) includerà una nuova modalità di gioco, intitolata Arene. Non è ancora dato sapere di preciso cosa comporterà questa nuova tipologia di scontri: per saperlo, Respawn ci rimanda alla giornata di domani, alle ore 17:00, quando avrà luogo il reveal ufficiale. Di sicuro, però, quel “go beyond battle royale” non può fare a meno di incuriosirci. Ricorda molto da vicino, infatti, una dichiarazione rilasciata qualche mese fa da Chad Grenier. Cos’ha in mente lo studio di sviluppo per Apex Legends?