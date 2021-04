Call of Duty Warzone, ecco il trailer della Stagione 3

Giornata ricca di novità, per gli appassionati dei battle royale. Oltre al trailer della Stagione 9 di Apex Legends, anche Activision ha da poco rilasciato il suo trailer ufficiale per la Stagione 3 di Call of Duty Warzone. Disclaimer: la redazione non consiglia ai lettori di buttarsi con un quad da un palazzo.











La Stagione 3 si prospetta ricca di novità, e in particolare su Verdansk le cose si stanno facendo bollenti. Continua infatti la ricerca di Russel Adler, che si tradurrà in eventi a tempo limitato, ma al di là di quello, potreste trovare la mappa leggermente diversa da come la ricordavate. Nel frattempo, infatti, la cittadina che faceva da scenario a tutti i vostri scontri è stata colpita da una bomba atomica. L’aggiornamento della Stagione 3 di Call of Duty: Warzone è già disponibile, e la sua dimensione si aggira poco sopra i 25 GB, sia su PC che su console.