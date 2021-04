Chernobylite: disponibile l'ultima patch prima del lancio ufficiale

Lo studio polacco The Farm 51 ha pubblicato oggi l’ultima patch che precede il lancio ufficiale di Chernobylite, videogioco di avventura e sopravvivenza ambientato nella zona di esclusione di Chernobyl attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Qui, se volete, trovate la nostra anteprima hands-on di qualche tempo fa; nel frattempo, tuttavia, i contenuti sono molto cresciuti così come il gradimento delle recensioni utenti.











Questo corposo update rimaneggia la storia spianando la strada alla versione completa che sarà disponibile a luglio non soltanto su PC, ma anche su PS4 e Xbox One. L’aggiornamento aggiorna anche il doppiaggio sia in lingua inglese che russa, mentre la localizzazione con i testi a schermo e i sottotitoli ora include anche l’italiano. Viene implementata la colonna sonora orchestrale composta da Mikolaj Stroinski, mentre è stata aggiunta anche la prima parte di un nuovo livello (Heist) che prepara i giocatori al gran finale disponibile al lancio del gioco completo.