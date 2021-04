Tales of Arise: svelati i requisiti della versione PC

Bandai Namco ha aggiornato la pagina Steam di Tales of Arise aggiungendo un’informazione molto importante per l’utenza PC: i requisiti hardware ufficiali. Li riportiamo in dettaglio di seguito.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-2300 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-2300 / AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : GeForce GTX 760 / Radeon HD 7950

: GeForce GTX 760 / Radeon HD 7950 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 45GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350

: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : GeForce GTX 970 / Radeon R9 390

: GeForce GTX 970 / Radeon R9 390 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 45GB

Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.