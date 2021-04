Rogue Spirit verrà pubblicato da 505 Games

505 Games ha annunciato di aver siglato una partnership con lo sviluppatore indipendente Kids With Sticks per la pubblicazione di Rogue Spirit, nuovo action di stampo roguelite in arrivo prossimamente su Steam in Accesso Anticipato.











Il gioco ci metterà nei panni del fantasma dell’ex principe di Midra. I giocatori potranno così possedere i nemici e assorbire le loro abilità per liberare il mondo da un male incombente e onnipresente. Ispirato alla cultura giapponese e sud-est asiatica, oltre che ai cliché degli anime più celebri, Rogue Spirit ambisce a unire un gameplay moderno con un’ambientazione fittizia ispirata al Giappone feudale in un gioco visivamente affascinante.

“Siamo entusiasti di lavorare con un publisher così esperto. Grazie a 505 Games abbiamo potuto rendere stabile l’iniziativa Kids With Sticks e concentrare tutte le nostre forze sullo sviluppo di Rogue Spirit. Speriamo di portare freschezza al genere rogue-like con un’interessante meccanica di base che consiste nel possedere i nemici ed essere in grado di assorbire le loro abilità,” ha dichiarato Andrzej Koloska, co-proprietario di Kids With Sticks.

Rogue Spirit sarà disponibile in Early Access ad agosto, tuttavia verrà pubblicata una demo gratuita che sarà disponibile dal 9 giugno, prima dello Steam Next Fest.