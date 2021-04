Call of Duty: Warzone, in sviluppo le versioni per PS5 e Xbox Series X

Call of Duty: Warzone riceverà in futuro un aggiornamento in grado di sfruttare gli hardware di PS5 e Xbox Series X, lo ha confermato il creative director Amos Hodge ai taccuini di CharlieIntel.

Hodge ha spiegato che un gruppo di sviluppatori all’interno di Raven Software si sta occupando di queste due versioni next-gen. Tra le feature che verranno implementate vi sarà naturalmente una riduzione dei tempi di caricamento, il supporto ai 120Hz, una impostazione per modificare il campo visivo, nonché il supporto ai trigger adattivi e ai feedback aptici per il controller DualSense di PlayStation 5. Purtroppo non sono state ancora fornite le tempistiche circa la pubblicazione di questo aggiornamento.

Nel frattempo vi ricordiamo che la Stagione 3 di Call of Duty: Warzone è ai nastri di partenza ed è già disponibile su tutte le piattaforme.

