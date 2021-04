Call of Duty Warzone, ecco il trailer di Verdansk '84

Avete presente Verdansk, quella cittadina abbandonata dove avete passato giornate intere a cercare di essere l’ultimo sopravvissuto su Call of Duty Warzone? Ecco, è stata colpita da una bomba atomica, così, de botto ma forse con un po’ di senso. Se temete di dover preparare le tute anti radiazioni, però, non temete: Activision ne ha approfittato per riportare il suo battle royale al 1984.











La nuova Verdanks però non sarà ovviamente identica all’originale, e dovrete imparare a gestire tutte le particolarità di una mappa completamente rinnovata. Esattamente identica, però, è rimasta la frenetica azione che da sempre caratterizza Call of Duty Warzone, che nel frattempo si è anche aggiornato con un bel po’ di novità.