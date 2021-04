Godfall: la versione PS4 appare sul sito del PEGI

Sembra che Counterplay Games si sia decisa a fare qualche sacrifico alla sua visione originale nel nome dell’accessibilità. Sul sito del PEGI è infatti apparsa la versione PS4 di Godfall, titolo di lancio per la PS5 nonché uno dei primi a metterne in mostra il potenziale in termini grafici. Vale la pena notare che anche i requisiti hardware minimi della versione PC non sono da dare per scontati, quindi è altamente probabile che questa versione per console di vecchia generazione avrà richiesto qualche compromesso in termini di resa grafica. In ogni caso, non è ancora arrivato un annuncio ufficiale per la versione PS4, che però a questo punto non dovrebbe tardare.

Nella sua recensione, il nostro Gabriele Barducci aveva apprezzato il combat system di Godfall, rimanendo però deluso dalla pochezza dalla trama e da un endgame all’insegna della ripetitività. Su PC, il looter slasher di Counterplay Games è attualmente disponibile solo su Epic Games Store.