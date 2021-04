Ghosts 'n Goblins Resurrection: ecco la data di uscita su PC e console

Non è un mistero che Ghosts ‘n Goblins Resurrection stia per arrivare su PC, PS4 e Xbox One dopo aver fatto capolino su Nintendo Switch lo scorso febbraio. Ora però siamo venuti a conoscenza della data di uscita di queste tre nuove versioni del gioco targato Capcom, e ancora una volta dobbiamo ringraziare il Microsoft Store.

Sulla piattaforma digitale della Casa di Redmond è infatti spuntata la data di lancio di Ghosts ‘n Goblins Resurrection per Xbox One, che possiamo facilmente traslare anche sulle versioni per PC e PS4: secondo quanto riportato sullo store, il gioco dovrebbe arrivare su queste tre piattaforme il prossimo 1° giugno.

Restiamo in attesa di una conferma ufficiale, ma appare difficile che data di uscita non sia quella segnalata sul Microsoft Store.

Condividi con gli amici Inviare