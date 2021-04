Capcom Arcade Stadium presto su PC, PS4 e Xbox One

Dopo essere approdata lo scorso febbraio su Nintendo Switch, la raccolta Capcom Arcade Stadium sta per fare capolino anche su PC, PS4 e Xbox One.

Questa collection include numerosi grandi classici della compagnia di Osaka, tra cui citiamo 1943: The Battle for Midway, Bionic Commando, Street Fighter II: The World Warrior, Fullmetal Madness e Progea, giusto per nominarne alcuni. La raccolta è suddivisa in tre pacchetti acquistabili separatamente che includono giochi pubblicati dal 1984 al 1988, dal 1989 al 1992, e dal 1992 al 2001. È anche disponibile per l’acquisto un singolo pacchetto contenente tutti e tre i DLC.

Stando a quanto riportato su Microsoft Store, Capcom Arcade Stadium dovrebbe vedre la luce su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 25 maggio.

Condividi con gli amici Inviare