Dragon Quest Builders 2 presto su Xbox One e Series X|S

Pare proprio che Dragon Quest Builders 2 stia per fare capolino su Xbox One e Xbox Series X|S, perlomeno stando a quanto segnalato sul Microsoft Store dalla stessa Casa di Redmond.

Il videogioco di ruolo con una forte enfasi sulle componenti sandbox prodotto da Square Enix, infatti, potrebbe vedere la luce sulle console griffate Microsoft già dal prossimo 4 maggio. Non è tutto, però, dal momento che sembra che Dragon Quest Builders 2 debba anche approdare nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC sin dal lancio.

Manca ancora una conferma ufficiale, ma dal momento che la fonte di questa indiscrezione è la stessa Microsoft, possiamo dire con moderata sicurezza che difficilmente quanto appena riportato non corrisponde alla realtà.

