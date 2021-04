SnowRunner arriverà su Nintendo Switch a maggio

SnowRunner, il particolare titolo di Saber Interactive che ci mette al comando di potenti mezzi impegnati ad affrontare terreni difficili, arriverà su Nintendo Switch a partire dal 18 maggio. E a giudicare dal trailer pubblicato, sembra proprio che nonostante il suo hardware la console ibrida Nintendo si difenda proprio bene.











Pubblicato da Focus Home Interactive, SnowRunner ci permette di controllare più di 40 veicoli, fedeli riproduzioni delle loro controparti reali. Ciascuno di essi potrà essere personalizzato con accessori di vario tipo, come ad esempio prese per l’aria per il motore che rendano possibile l’attraversamento di torrenti. Questa versione del gioco è già disponibile per il preorder sul sito ufficiale.