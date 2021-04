Planet Coaster: Console Edition, in arrivo il crossover con Ghostbusters

Frontier Developments ha annunciato due nuovi DLC per Planet Coaster: Console Edition, e cioè il Ghostbusters Pack e lo Studios Pack. Il primo, com’è facile intuire, introdurrà l’ectoplasmico universo cinematografico nel nostro parco divertimenti, in uno scenario story-driven che conterà anche il talento vocale di Dan Aykroyd e William Atherto. Il pack includerà anche tutta una serie di elementi dello scenario e decorazioni ispirate al film del 1984, come ECTO-1, Slimer, lo Stay Puft Marshmallow Man, il Ghostbusters HQ e Spook Central. Saranno presenti anche due nuove attrazioni: il RollerGhoster e la Ghostbusters Experience.

Lo Studios Pack, invece, porta tutta la magia dei blockbuster di Hollywood su Planet Coaster: Console Edition. Al suo interno, potremo trovare ben 90 nuovi piani di costruzione, centinaia di elementi dello scenario e decorazioni e tre nuove attrazioni: il Big Screen Tour, il Re-Motion e le Horror Heights. Entrambi i DLC arriveranno su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 29 aprile. Planet Coaster: Ghostbusters ha un prezzo consigliato di 14,99€, mentre per lo Studios Pack il prezzo sarà di 9.99€.