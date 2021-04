Apex Legends: rivelata la nuova modalità permanente Arena

Respawn Entertainment non scherzava, quando ha detto di voler portare Apex Legends oltre il battle royale. L’aggiornamento per la Stagione 9, in arrivo il 4 maggio, introdurrà infatti una nuova modalità permanente dal nome Arena, che vedrà affrontarsi due team di tre giocatori ciascuno su cinque mappe preparate per l’occasione, e ovviamente molto minori in termini di dimensioni rispetto a quelle utilizzate nella modalità battle royale.











Questa nuova modalità prende ispirazione da titoli come Counter-Strike e Valorant: all’inizio di ogni round, infatti, partiremo senza oggetti ma ci verranno forniti crediti tramite i quali potremo acquistarne. Le abilità dei vari personaggi, alcune delle quali sono state ribilanciate per l’occasione, avranno un numero limitato di utilizzi, che potranno anch’essi essere ricaricati spendendo crediti. Le Arene, però, integrano anche qualche elemento del battle royale: l’area di gioco si restringerà progressivamente, in giro per le mappe potremo trovare oggetti curativi di vario tipo e dopo un certo lasso di tempo al centro della mappa arriverà un Care Package contenente equipaggiamento di qualità.

La modalità Arena non è ovviamente l’unica novità in arrivo su Apex Legends, ma per ulteriori informazioni su Valkyrie e sulla nuova arma vi rimandiamo alla nostra anteprima. Oltretutto, la Stagione 9 del battle royale sta portando anche a una rivitalizzazione di Titanfall 2, lo sparatutto ambientato nello stesso universo narrativo.