Knockout City sarà su EA Play e Game Pass sin dal lancio

Electronic Arts ha fatto sapere che il videogioco multiplayer Knockout City sarà disponibile sin dal lancio nei cataloghi dei servizi EA Play e Xbox Game Pass, in entrambi i casi sia su console che su PC.

A partire dal lancio, previsto per il prossimo 21 maggio, tutti i membri di EA Play e Xbox Game Pass non solo avranno accesso illimitato al videogioco completo (su tutte le piattaforme), ma potranno anche sfidarsi in grande stile con il Knockout City Epic Outfit: Ready Up, che verrà automaticamente aggiunto al loro inventario all’avvio del titolo.

Indipendentemente dalla piattaforma, Knockout City supporterà il cross-play completo e la cross progression. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, e Nintendo Switch. Sarà inoltre possibile giocare anche su PS5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.

Condividi con gli amici Inviare