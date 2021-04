Resident Evil Village: Capcom estende la disponibilità della demo

Dopo aver ricevuto diverse lamentele circa la limitata disponibilità della demo di Resident Evil Village, Capcom ha deciso di accontentare i fan estendendo la finestra temporale durante la quale sarà possibile provare alcune sezioni del gioco.

Tramite un messaggio diffuso via Twitter, la compagnia di Osaka ha fatto sapere che la prossima demo multipiattaforma sarà accessibile dalle 2:00 del 2 maggio fino allo stesso orario del 10 maggio. La versione dimostrativa sarà dunque disponibile per una settimana intera, contro le sole ventiquattro ore previste inizialmente. Tuttavia, Capcom precisa che permane il limite dei sessanta minuti per sessione di gioco.

Resident Evil Village, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Condividi con gli amici Inviare