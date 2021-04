Il prossimo gioco di inXile è ancora lontano, rivela Brian Fargo

Che la qualità richieda il suo tempo è cosa nota, ma questo non aiuta molto nel rendere l’attesa più dolce. E i fan di inXile Entertainment, prima di vedere il prossimo titolo dello studio, dovranno attendere un bel po’. In un tweet pubblicato di recente, il capo di inXile Brian Fargo ha infatti dichiarato che bisognerà attendere a lungo prima che gli sviluppatori decidano di svelare al mondo il loro nuovo progetto. Alla domanda di un fan, che ha chiesto se con quanto detto intendesse comunque entro il 2021, Brian Fargo ha risposto “più a lungo….”, quindi con tutta probabilità non vedremo nulla di concreto fino al 2022.

Qualcosa, però, già lo sappiamo su questo titolo ancora lontano. In un’offerta di lavoro pubblicata qualche tempo fa, inXile Entertainment era infatti alla ricerca di sviluppatori che avessero esperienza nel campo degli FPS. Ci vorrà del tempo per scoprire se lo studio intende effettivamente creare un titolo simile ai Fallout moderni e al recente The Outer Worlds, ma nel frattempo potremo pur sempre ingannare l’attesa con l’ultimo DLC di Wasteland 3.