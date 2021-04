Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ecco il terzo trailer del gioco

Nell’evento odierno, Capcom non ha parlato solo di Monster Hunter Rise, ma anche di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Al titolo, in arrivo il 9 luglio su Nintendo Switch e su PC, è stato dedicato un nuovo trailer che ne approfondisce la storia e i personaggi.











Il gioco ci metterà nei panni di un giovane Monster Rider, che grazie alla sua Pietra del Legame può formare forti relazioni con i mostri. L’incontro con il Ratha Tagliente, però, darà l’inizio a una serie di rocamboleschi eventi: cacciatori e cavalieri vogliono infatti catturare il piccolo drago per sfruttarne il terribile potere. Nei suoi viaggi, il protagonista troverà anche l’aiuto di Lilia e Reverto, personaggi del primo Monster Hunter Stories.

Capcom ha rivelato anche altre informazioni sul gameplay di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che riprende quello del primo capitolo aggiungedovi però alcune novità. Sarà importante padroneggiare a dovere ogni tipo di arma, che potremo usare anche per colpire parti specifiche del corpo di un mostro. Inoltre, potremo collaborare con i nostri Monsties per sferrare potenti attachi doppi.