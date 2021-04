Guilty Gear Strive: ecco le date della seconda open beta

Bandai Namco e Arc System Works hanno annunciato le date in cui si svolgerà la seconda open beta di Guilty Gear Strive, esclusivamente su console PlayStation. In questo nuovo Beta Test i giocatori potranno provare con mano il roster completo: difatti, Anji Mito e I-No si aggiungeranno alla lista dei personaggi giocabili.

I server apriranno i battenti il 14 maggio alle 5:00 per chiudere il successivo 16 maggio alle 16:59. Questo secondo appuntamento con l’open beta porterà con sé diverse migliorie al bilanciamento e alcune novità sul fronte delle lobby online. Nel corso della sessione saranno disponibili queste modalità:

Modalità Offline : VS COM / VS 2P Tutorial Mode Training Mode

: Modalità Online : Online Match

Sarà inoltre abilitato il cross-play tra PS4 e PS5, permettendo agli utenti di queste due piattaforme di scontrarsi online sugli stessi server.