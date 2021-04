Fallout 76: disponibile il nuovo aggiornamento "Pronti e Carichi"

Bethesda ha pubblicato l’aggiornamento gratuito “Pronti e Carichi” che dà ufficialmente inizio alla Stagione 4 di Fallout 76.











L’update introduce un nuovo tavoliere a tema Armor Ace e funzionalità attesissime dalla community, tra cui dotazioni S.P.E.C.I.A.L. e slot per C.A.M.P., un’espansione delle operazioni giornaliere e ulteriori miglioramenti generali.

Le dotazioni S.P.E.C.I.A.L. permettono di ripristinare completamente i parametri S.P.E.C.I.A.L. di un personaggio in tempo reale consentendo di creare una build diversa in modo estremamente rapido. A partire dal livello 25, i giocatori possono creare e salvare assegnazioni di punti S.P.E.C.I.A.L. e di carte Talento personalizzate, e scambiarle con facilità. Inoltre, fino a oggi i giocatori potevano avere solo un C.A.M.P. Grazie agli slot hanno la possibilità costruire C.A.M.P. diversi, ognuno con la propria posizione, budget di costruzione, nome personalizzato e perfino un’icona sulla mappa unica. È possibile avere un solo C.A.M.P. attivo alla volta. Per passare dall’uno all’altro, si usa il nuovo widget per i C.A.M.P. o si seleziona l’icona del C.A.M.P. prescelto sulla mappa. Per finire, questa nuova stagione porta con sé oggetti nuovi di zecca come manichini, distintivi girino, Nuka-Shine Zero e Tonico Peso Plus. Ci saranno anche nuove skin per armatura atomica e armi, nuovi oggetti per il C.A.M.P. e nuovi completi.