PlayStation 5: vendite complessive pari a 7,8 milioni di console

Nel presentare i risultati finanziari relativi all’anno fiscale che si è appena concluso, Sony ha annunciato che le vendite di PlayStation 5 hanno toccato quota 7,8 milioni di console. Si tratta di un risultato davvero eccellente, soprattutto se mettiamo in conto anche i tanti problemi di approvvigionamento che ancora oggi, a distanza di sei mesi dal lancio, impediscono a molti potenziali acquirenti di entrare in possesso dell’ambita piattaforma. Difatti, la cifra registrata è stata superiore di circa 200 mila unità alle previsioni ufficiali di vendita di Sony.

Sul versante PS4, invece, le vendite di questa console sono arrivate all’astronomica quota di 115,9 milioni di unità piazzate lungo i quasi sette anni di permanenza sul mercato.

Infine, alla fine del mese di marzo, gli abbonati al servizio PlayStation Plus erano ben 47,9 milioni, su un totale di poco meno di 110 milioni di utenti totali iscritti al PlayStation Network.

