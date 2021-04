Scarlet Nexus: l'ultimo trailer è dedicato alle location del gioco

Bandai Namco ha confezionato un nuovo trailer in 4K che illustra le varie location presenti all’interno di Scarlet Nexus.











Il video ci mostra autostrade abbandonate, templi tradizionali giapponesi, aree industriali, strutture in rovina, e una cittadina sul mare, tutti luoghi che avremo modo di esplorare in dettaglio a paritre dal 25 giugno. È questa, infatti, la data di uscita di Scarlet Nexus, che sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.