Naughty Dog ha già qualche idea per la trama di The Last of Us Part III

L’ultimo episodio del podcast Script Apart ha visto partecipare due nomi importanti di Naughty Dog, e cioè Neil Druckmann e Halley Gross (co-writer per The Last of Us Part II). I due hanno chiacchierato sul percorso che ha portato al lancio dell’ultimo, acclamato titolo della serie, e dei travagliati primi giorni dopo la sua uscita. Druckmann, però, non ha mancato di accennare anche al futuro della serie, dichiarando che ha già qualche idea in mente per lo sviluppo della sua storia. Attenzione, questo non significa che la trama di The Last of Us Part III sia già bella che finita: parlando di quando ha preparato, il creative director ha infatti usato il termine “outline”, che indica più la direzione generale della storia che ogni singolo passaggio della sua evoluzione.

Anche perché, come chiarito da Neil Druckmann stesso nel corso del podcast, un nuovo The Last of Us richiederebbe tempo e dedizione e al momento lo studio è già impegnato a sufficienza. Naughty Dog è infatti al lavoro su un titolo multiplayer, oltre a, stando alle ultime segnalazioni, un nuovo capitolo della serie Uncharted e un remake del primo The Last of Us.