Returnal: pubblicato il trailer di lancio del titolo di Housemarque

Manca ormai pochissimo al lancio di Returnal, roguelite dall’alto valore di produzione realizzato da Housemarque per PS5. E non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio, che ben rappresenta il misto di azione frenetica e di atmosfere degne di un film horror del titolo.











A giudicare da questo e dai video precedentemente mostrati, Returnal non sembra certo il tipo di gioco che ci andrà per il sottile con i giocatori. Così come, dopotutto, non fa con la protagonista Selene, costretta a vivere ripetutamente la sua morte e a trovarsi davanti il suo stesso cadavere. Se voi però volete assicurarvi di avere qualche vantaggio in più rispetto alle terribili creature che popolano Atropos, fate un salto sul PlayStation Blog a leggere i consigli offerti dal game director di Housemarque in persona.