PlayStation Plus: Battlefield V tra i giochi di maggio

Dopo l’annuncio dei Games with Gold di maggio da parte di Microsoft, era solo questione di tempo che Sony facesse lo stesso per il servizio PlayStation Plus. La compagnia giapponese ha difatti rivelato quali saranno i titoli che gli abbonati potranno riscattare senza alcun costo aggiuntivo.

Tra questi spicca Battlefield V per PS4, lo sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale sviluppato da DICE ed edito da Electronic Arts guida il tris di titoli che saranno disponibili a partire dal 4 maggio. Sempre su PS4, gli utenti potranno mettere le mani su Stranded Deep, videogioco di sopravvivenza in prima persona che pone il giocatore su un’isola deserta. Entrambi i titoli saranno giocabili anche su PS5 tramite retrocompatibilità.

Su PlayStation 5, però, sarà disponibile anche Wreckfest: il folle videogioco di corse degli autori di FlatOut chiude questo trittico di titoli rivolti agli abbonati al servizio PlayStation Plus.

