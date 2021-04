Metro Exodus: Enhanced Edition per PC in arrivo tra pochi giorni

4A Games ha annunciato che Metro Exodus: Enhanced Edition per PC sarà disponibile a partire dal prossimo 6 maggio.

Questa versione completamente rimaneggiata dello sparatutto post-apocalittico sarà completamente gratuita per chi possiede già il gioco su Steam, GOG ed Epic Games Store.

Tra le novità di questa edizione spicca il ray tracing completo di ogni fonte di luce, illuminazione globale in ray tracing, nuove tecniche di ricostruzione temporale, denoising di nuova generazione, supporto per le librerie DirectX 12 Ultimate, supporto per la versione 2.0 del DLSS, texture in 4K, correzione di bug e ulteriore pulizia del codice di gioco.

Da notare che Metro Exodus: Enhanced Edition sarà il primo videogioco in assoluto a richiedere obbligatoriamente una scheda grafica capace di gestire il ray tracing in tempo reale. Chi non possiede questo tipo di GPU potrà comunque continuare a giocare alla versione del gioco uscita nel 2019.

La Enhanced Edition arriverà in seguito anche su PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia non sappiamo ancora quando sarà disponibile su console.

