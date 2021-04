The King of Fighters XV: Chris è il protagonista del nuovo trailer

Come ogni giovedì, anche questa settimana SNK è tornata a pubblicare un nuovo trailer di The King of Fighters XV: questa volta il video è interamente dedicato a Chris.











Il giovane combattente che ha debuttato in The King of Fighters 97 farà parte del Team Orochi. Con un costume che ricorda quello originale di diversi anni fa, Chris potrà contare su un moveset incentrato sull’agilità e sulla velocità, con la possibilità di traslocarsi a piacimento sul ring.

Nonostante i tanti video pubblicati, non sappiamo ancora quando The King of Fighters XV sarà disponibile, né su quali piattaforme verrà pubblicato.