Outer Wilds: avvistato il misterioso DLC Echoes of the Eye

Il fenomeno indie Outer Wilds potrebbe presto espandersi con nuovi contenuti: nelle ultime ore, difatti, è stato avvistato un presunto DLC intitolato Echoes of the Eye.

Il contenuto aggiuntivo è comparso sul sito SteamDB, che raccoglie i vari aggiornamenti del database di Steam, lasciando intendere che presto potremmo assistere a un annuncio ufficiale. La stessa Annapurna Interactive, che pubblica il titolo sviluppato da Mobius Digital, ha ribattuto la notizia su Twitter con un cinguettio sibillino.

È quindi possibile che Echoes of the Eye venga annunciato a breve.

