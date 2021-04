Halo Infinite supporterà il crossplay fra PC, Xbox One e Xbox Series X|S

Nell’ultimo aggiornamento su Xbox Wire, Microsoft ha parlato del suo approccio “player-first”, e in particolare di cosa questo significa per il mercato PC. Sottolineando di voler creare una comunità che si basi sui giochi e non su specifiche piattaforme, la Casa di Redmond ne ha approfittato per annunciare che Halo Infinite supporterà il crossplay e la crossprogression fra PC e console. Questo significa che l’utenza su computer potrà sia giocare con gli amici che invece si trovano su Xbox One e Xbox Series X|S, che mantenere tutti i progressi compiuti fra le varie piattaforme.

L’annuncio è particolarmente rilevante se si tiene presente che il multiplayer dello sparatutto di 343 Industries sarà free to play. Microsoft ha inoltre annunciato che su PC, Halo Infinite supporterà schermi ultrawide e super ultrawide e offrirà tutta una serie di opzioni grafiche avanzate. Ricordiamo che il titolo è attualmente previsto per l’autunno del 2021.